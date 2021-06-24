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Диетолог назвала самую полезную соль для организма

24 июня 2021, 23:00
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Безопасным количеством соли для взрослого человека она называет 7 г в сутки.

Соль
Какая соль самая полезная / pixabay

Избыток соли в рационе вреден – как и полный отказ от нее. Дефицит натрия и хлора, входящих в состав этого продукта, может привести к возникновению головных болей, головокружениям, снижению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.

По словам кандидата медицинских наук, врача-диетолога Ирины Бережной, самое главное – знать меру. Безопасным количеством соли для взрослого человека она называет 7 г в сутки.

Также эксперт советует употреблять не обычную, а йодированную соль.

"Мы живем в частично эндемичной зоне, и у нас у всех дефицит йода. Плюс к этому в больших городах дефицит йода усиливается из-за токсинов, которые есть в воздухе", – поясняет Бережная, передает радио Sputnik.

Важно помнить: обычная йодированная соль имеет очень короткий срок хранения. Как объясняет диетолог, на открытом воздухе йод быстро испаряется. Поэтому хорошим вариантом будет морская соль: в ней содержится больше микроэлементов, а также вещества, которые "удерживают" йод.

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Те, кто не потребляет соль в достаточном количестве, рискуют столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, но в современном обществе этого не произойдет – сегодня человек в среднем съедает 3400 мг натрия в день. Это может привести к другим, не менее опасным последствиям. То, что в рационе слишком много соли, можно понять по определенным признакам.

Чтобы уменьшить ее количество, существует несколько эффективных способов. Первый – избегать уже обработанных продуктов питания и соусов. В готовых к употреблению "магазинных" продуктах, как правило, содержится слишком большое количество соли. Это делается специально, чтобы улучшить вкус блюда, объясняют эксперты.

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здоровье соль
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