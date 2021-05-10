Диетолог поведала, для чего нам нужна клетчатка

Клетчатка - это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Кожура овощей и фруктов и сами овощи состоят из клетчатки.
Диетолог Светлана Фус провела очередной ликбез по правильному питанию на своей странице в Instagram. На этот раз его темой стала клетчатка: для чего она нужна, какая ежедневная норма и в каких продуктах содержится.
Клетчатка - это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Кожура овощей и фруктов, оболочка зерен из семян, да и сами овощи состоят из клетчатки.
"Она не обеспечивает нас энергией и не переваривается. Но с ней поступают витамины и минералы в организм" - отмечает Светлана.
Читайте такжеНазваны семь продуктов, которые сжигают ваш жир
Для чего тогда нужна клетчатка:
- проходя через кишечник клетчатка чистит ли его, собирая на себя токсины и выводит их.
- она необходима для жизни бифидо- и лактобактерий, которые отвечают за иммунитет кишечника и защищают от инфекции.
- в желудке она разбухает и предает чувство сытости.
- помогает работает кишечнику.
- уменьшает всасывание холестерина и простых углеводов.
- снижает уровень сахара в крови.
Как ранее сообщал Главред:
- Сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.
- Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.
- Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.
- Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.
Автор: Екатерина Трохимчук