Врач рассказала, чем опасна овсянка для организма

Кому нельзя есть овсянку / pixabay

Врач-диетолог Роксана Эсхани рассказала, кому стоит воздержаться от употребления овсянки, а также какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за всеми любимой каши.

Как говорит врач, овсянка вредна для тех, у кого есть проблемы с желудком, особенно для тех, у кого есть "раздражительность" кишечника. Связано это с высоким содержанием клетчатки в продукте. Так, в одной чашке овсянки чуть более 8 граммов клетчатки.

"Если у вас чувствительный желудок, волокна в овсянке могут привести к вздутию живота и газообразованию", - говорит диетолог.

Вместо овсянки, отмечает диетолог, лучше выбрать зерновые с меньшим содержанием клетчатки.

"Если человек избегает овсянки из-за ее высокого содержания клетчатки, выберете пшеничную крупу, белый рис, в которых меньше клетчатки", - советует эксперт.

Если у вас есть целиакия (непереносимость глютена), поищите безглютеновый овес.

"Если вы едите овсянку и добавляете подсластители - сахар, коричневый сахар, мед, сиропы, вы увеличиваете количество общего количества калорий и углеводов. Людям с преддиабетом и диабетом, возможно, придется быть осторожными, так как это может привести к тому, что уровень сахара в крови поднимется слишком высоко", отметила эксперт.

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От готовых каш в пакетиках лучше вообще отказаться, чтобы контролировать добавляемые ингредиенты.

"Будьте осторожны с ароматизированными пакетами овсянки (предварительно упакованные или подслащенные мгновенные овсянки)... Лучше купить простую овсянку и добавить свои собственные питательные начинки к ней, такие как свежие фрукты, орехи, семена, корица, кардамон и так далее", - рассказывает диетолог.

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