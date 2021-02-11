Диетологи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту

Соль в квашенной капусте может вызвать отеки и стать причиной повышенного артериального давления.
Квашеная капуста считается полезным продуктом. В ней имеется много клетчатки и пищевых волокон, содержатся витамин С, витамины группы В, а также калий, кальций, цинк, селен, железо, йод, фосфор и натрий.
Однако, как говорят диетологи, в некоторых случаях все же употреблять квашенную капусту нужно с осторожностью или вовсе отказаться от нее.
Речь идет о людях, страдающих от гипертонии и заболеваний, связанных с нарушением солевого обмена. Дело в том, что соль в квашенной капусте может вызвать отеки и стать причиной повышенного артериального давления.
Когда капуста вредна
Капусту нужно исключить при болезнях кишечника, особенно при энтероколите. В ней много клетчатки, которая станет причиной, как минимум, вздутия живота и метеоризма, а как максимум — обострения.
Капуста вредна при панкреатите (воспалении поджелудочной железы). Людям с этим диагнозом нельзя употреблять капусту в сыром виде, только в вареном или тушеном — и не более 100 граммов в день.
"Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Таким образом овощ будет вреден для тех, кто перенес операцию на желудочно-кишечном тракте — когда организм восстанавливается — а также маленьким детей до двух лет", — объясняет эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова, сообщают РИА Новости.
Также от употребления квашенной капусты лучше воздержаться в период обострения заболеваний пищеварительной системы. Речь, в частности, идет о гастритах, гастродуоденитах, язвенных заболеваниях и заболеваниях поджелудочной железы. А наличие в квашеной капусте продуктов брожения делает ее нежелательной для употребления в пищу тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника и язвенным колитом.
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"Полностью исключать такую капусту, может, и не стоит, но при этом нужно меньше есть других соленых продуктов", - рекомендует врач-диетолог Наталья Круглова.
Круглова добавила, что кормящие матери также относятся к категории людей, которым следует, по крайней мере на первых порах, воздержаться от употребления квашенной капусты, поскольку она может привести к коликам у младенца.
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