Эксперты объяснили, для кого опасен березовый сок

Чем вреден березовый сок - ответ врачей / Pinterest

Березовый сок собирать начинают как раз в марте. Поэтому уже скоро на прилавках стоит ожидать наплыва березового "золота".

Польза березового сока для иммунитета, похудения и здоровья в целом давно доказана: в нем много витаминов группы B, есть кальций и калий, магний и натрий, а еще железо и другие полезные вещества. Детальнее читайте в нашем материале Почему березовый сок зовется живой водой и как его пить, чтоб похудеть.

Однако есть один нюанс, который стоит учитывать всем, кто желает поправить здоровье с помощью березового сока.

Биохимический состав березового сока сильно зависит от того где, в какой почве растет дерево.

Как пояснил военный врач и член ассоциации медицинских журналистов Алексей Водовозов, если дерево выросло на почве, что загрязнена тяжелыми металлами, токсинами или иными вредоносными веществами (в той же Чернобыльской зоне, к примеру) – то сок впитает в себя все эти вредные вещества, пишет сетевое издание m24.ru.

От качества почвы зависит и количество полезных веществ (кальция, магния, фосфора и т.п.) в березовом соке.

Сколько раз в день можно пить березовый сок

Водовозов советует не заменять березовым соком воду: в напитке содержится достаточно сахара – чтобы употреблять его в небольших количествах.

В идеале рекомендуется пить березовый сок дважды в сутки – по полстакана утром и вечером.

Кому вреден березовый сок

Как пишет портал MedikForum, берёзовый сок нельзя пить:

при обострении заболеваний,

маленьким детям,

тем, у кого аллергия на пыльцу березовых почек.

Употреблять березовый сок можно тем, кто любит его вкус, добавил Водовозов. При этом он советует очень внимательно выбирать место для сбора березового сока.

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