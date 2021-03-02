Врач назвала самые опасные фрукты для организма

Кому нельзя кушать фрукты / pixabay

Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие фрукты при определенных условиях могут навредить организму.

По ее словам, прежде всего, опасность представляет фруктоза, входящая в состав сладких плодов. Это моносахарид, чрезмерное потребление которого ведет к повышению уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.

Одним из тяжелых последствий злоупотребления сладкими фруктами может стать сахарный диабет.

"В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой", – объяснила медик в интервью радио Sputnik.

По словам врача, отдавать предпочтение нужно жестким фруктам, содержащим мало сока.

"На последнее место среди всех плодов, которые можно себе позволить, следует поставить киви, ананасы, бананы и манго", - отметила диетолог.

Диетолог не рекомендует также увлекаться фруктами, способными вызывать усиленное брожение в организме, например, цитрусовыми. Этим же свойством, по ее словам, обладают многие ягоды: виноград, черная смородина и, в особенности, крыжовник.

Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, от фруктов и ягод лучше вообще отказаться.

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Они могут съедать в неделю не более двух яблок и одной жесткой груши, полагает она. Вместо черной смородины им лучше выбирать красную, а небольшое количество фиников, по ее мнению, тоже не должно навредить.

Почти единственным исключением из этих правил Мойсенко считает лимон.

"В нем шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе огромное количество биофлавоноидов и пектины. И вот эти кислоты – удивительные, особенно для пожилых людей и людей с пониженной кислотной активностью в желудке", – сказала диетолог.

Лимон может способствовать повышению уровня кислотности в желудке и с опасением к этому фрукту должны относиться только те люди, у кого кислотность и так повышена.

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