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Как повысить гемоглобин народными средствами – простые и действенные способы

22 ноября 2021, 16:07

Какие витамины помогают усвоиться гемоглобину - расскажет Главред.

Как повысить гемоглобин
Как повысить гемоглобин / ua.depositphotos.com/

Белок крови – гемоглобин – выполняет очень важную функцию – он переносит молекулы кислорода органам и тканям и "транспортирует" углекислый газ легким. Именно поэтому чрезвычайно важно поддерживать нормальный уровень белка в крови. Как быстро повысить гемоглобин, разобрался Главред.

О том, какие сигналы посылает организм при критичном повышении уровня сахара, читайте в нашем материале: Медики рассказали, как определить опасное повышение уровня сахара в крови.

Низкий уровень гемоглобина – симптомы

При недостаточном количестве гемоглобина, тело будет недополучать кислород. О нехватке ценного белка могут свидетельствовать следующие признаки:

  • Слабость – сил не хватает даже не самые простые занятия.
  • Быстрая утомляемость – к концу дня можете ощущать себя разбитой.
  • Бледность кожных покровов и десен.
  • Частые головокружения.
  • Ослабление памяти и концентрации внимания.
  • Одышка и учащенное сердцебиение.

При таких симптомах важно обратиться к семейному врачу. Терапевт назначит лечение по итогам анализа крови. Анемия может быть опасным звоночком сердечно-сосудистых заболеваний, гипотиреоза, хронических заболеваний почек, цирроза печени. В некоторых случаях анемия может свидетельствовать о внутренних кровотечениях.

Как повысить гемоглобин

Если серьезной опасности для здоровья нет, а уровень гемоглобина не критично низкий, гемоглобин можно поднять просто скорректировав рацион питания. При железодефицитной анемии нужно налегать на продукты богатые железом. Этот элемент присутствует, как и в пище животного происхождения, так и в растительной. Нужно учесть, что из мяса и субпродуктов железо будет усваиваться лучше.

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Продукты, повышающие гемоглобин:

  • Красное мясо – телятина, говядина, баранина, говяжий язык;
  • Субпродукты – печень, почки, сердце, говяжье вымя;
  • Куриные яйца;
  • Рыба – лосось, карп, щука;
  • Бобовые – чечевица и фасоль;
  • Морепродукты – креветки, кальмары, морские гребешки;
  • Орехи и сухофрукты;
  • Брокколи, шпинат, капуста и другие листовые овощи.

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Важным компонентом в производстве гемоглобина является фолиевая кислота – витамин В12. Его можно найти в спарже, горохе, чечевице, куриных яйцах, шпинате.

Витамины А и С помогут гемоглобину лучше усвоиться. Цитрусовые, гранаты, черная смородина, шиповник, сладкий перец, брюссельская капуста – кладезь ценного витамина С. Витамин А ищите в говяжьей печени, тыкве, печени трески.

Кисломолочные продукты – творог, йогурт и кефир, а также соя и инжир могут ухудшать усвоение железа организмом. Не стоит употреблять эти продукты одновременно с теми, которые помогают повысить уровень гемоглобина.

Ежедневная норма железа для мужчин составляет 15 мг, для женщин 18-25 мг. Во время беременности эта норма повышается до 25-27 мг. Для пожилых людей норма составляет 8 мг.

Как повысить гемоглобин народными средствами

Помогут повысить белок в крови и увеличить количество кислорода в организме и средства из народной аптечки.

  • С анемией легкой степени справится настой из зверобоя, цветов ромашки, крапивы и листьев ежевики. Нужно смешать травы в равных пропорциях, залить кипятком и настаивать в течении 2-3 часов. Отвар пить по полстакана 2-3 раза в день.
  • Настой шиповника с медом. Поможет поправить здоровье и улучшить усвоение гемоглобина.
  • Сок из моркови, свеклы и яблок. Нужно выжать сок одной моркови, яблока и половинки свеклы и сразу же его выпить. Полстакана сока три раза в день помогут привести в норму уровень белка в крови.

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