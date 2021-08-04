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Какие утренние привычки приближают смерть организма - ответ ученых

4 августа 2021, 03:50
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Есть определенное количество привычек, на которые люди тратят свои утренние часы, и которые в достаточной степени негативно влияют на здоровье человека.

Завтрак
Завтрак / ua.depositphotos.com

Ученые назвали четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть и развить тяжелые болезни. Об этом сообщает портал МК.

Отказ от завтрака всерьез повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87%. Кроме того, отсутствие завтрака сказывается на весе человека. Люди, которые в утренние часы полноценно питались, сжигали почти в два раза больше калорий в течение суток.

Употребление кофе до еды может нанести серьезный вред организму. Как выяснили медики, черный кофе, выпитый на голодный желудок может повлиять на уровень глюкозы в крови. До завтрака рекомендуется выпивать стакан теплой воды, а кофе употребить после приема пищи.

Исследователи утверждают, что стакан выпитого на завтрак сока, как и любых других сладких напитков, повышает риск сахарного диабета на 16%. Лучше заменить этот напиток свежими фруктами с большим содержанием клетчатки. Также необходимо учитывать, что для длительного насыщения необходимо питаться продуктами с высоким содержанием белков и правильных жиров.

Кроме того, один кусочек бекона в день может увеличить вероятность колоректального рака на 20%. Всего 25 граммов этого продукта могут привести к появлению опухоли в толстом кишечнике.

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Напомним, ранее кардиолог перечислила 5 продуктов, которые убивают наше сердце. Врач подчеркнула, что в борьбе за здоровое сердце главное – не переедать.

Жирная пища провоцирует ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и болезни печени. Но шведские ученые нашли способ минимизировать вред жирной пищи.

Кардиолог рассказал, какие продукты укрепляют сердце. Известный кардиолог Юрий Кремнев в деталях поведал, употребление каких именно продуктов даст возможность укрепить сердечно-сосудистую систему.

здоровье завтрак
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