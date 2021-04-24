Ученые выяснили, какая привычка делает жизнь короче на десятилетия

По новому исследованию ученых, далеко не все вредные привычки укорачивают жизнь, одинаково. Есть привычки, которые жгут года прямо ярким огнем.
Для того, чтобы продлить жизнь на срок около 28 лет, следует отказаться от употребления алкоголя. Такой способ назвали после исследования шведские ученые из Каролингского института, сообщает специализированный портал Express.
Специалисты на протяжении двух десятилетий наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителей Швеции, Дании и Финляндии. Выяснилось, что уровень смертности среди людей, имеющих пагубную привычку, был выше, чем среди остальных. В среднем продолжительность их жизни укорачивалась на 28 лет.
Кроме того, отмечается, что спиртное даже в маленьких дозах негативно сказывается на здоровье внутренних органов, а также увеличивает риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.
Читайте такжеЕда против рака простаты: как защитить себя с помощью продуктов
Напомним, ранее сообщалось:
- Кардиолог перечислила 5 продуктов, которые убивают наше сердце. Врач подчеркнула, что в борьбе за здоровое сердце главное – не переедать.
- Жирная пища провоцирует ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и болезни печени. Но шведские ученые нашли способ минимизировать вред жирной пищи.
- Кардиолог рассказал, какие продукты укрепляют сердце. Известный кардиолог Юрий Кремнев в деталях поведал, употребление каких именно продуктов даст возможность укрепить сердечно-сосудистую систему.