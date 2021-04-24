Ученые выяснили, какая привычка делает жизнь короче на десятилетия / flickr.com/ Rolf Schotsch

Для того, чтобы продлить жизнь на срок около 28 лет, следует отказаться от употребления алкоголя. Такой способ назвали после исследования шведские ученые из Каролингского института, сообщает специализированный портал Express.

Специалисты на протяжении двух десятилетий наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителей Швеции, Дании и Финляндии. Выяснилось, что уровень смертности среди людей, имеющих пагубную привычку, был выше, чем среди остальных. В среднем продолжительность их жизни укорачивалась на 28 лет.

Кроме того, отмечается, что спиртное даже в маленьких дозах негативно сказывается на здоровье внутренних органов, а также увеличивает риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.

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