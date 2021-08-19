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Кардиолог рассказал, может ли быть полезным для здоровья лишний вес

19 августа 2021, 04:59

несмотря на многие негативные последствия, лишний вес в определенных случаях способен, наоборот, продлить жизнь - убежден кардиолог Александр Мясников.

Лишний вес
Лишний вес / depositphotos.com

Избыточная масса тела в определенных случаях несет пользу для организма. Об этом рассказал врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников

По его словам, несмотря на многие негативные последствия, лишний вес в определенных случаях способен, наоборот, продлить жизнь.

"Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса", — объяснил врач. Мясников подчеркнул, что в таком возрасте худеть становится крайне нелегко, ведь "организм будет сражаться за каждый килограмм".

Кроме того, Мясников рассказал о своей недавней поездке на Эльбрус, во время которой он, несмотря на плотное питание, смог похудеть на три килограмма. Такого результата медик добился именно благодаря физическим нагрузкам, поэтому посоветовал следить за питанием и "заставлять себя заниматься физкультурой".

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Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной.

Ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.

Медики рассказали, что нельзя есть перед сном.

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здоровье диета Дюкана
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