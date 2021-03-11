Каскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережить

Магнитная буря с 12 марта закрутит голову - что делать / Reuters

Магнитные бури в марте 2021 вступают в свою самую бурную фазу. Прогноз магнитных бурь на март 2021 и так выдался насыщенным – но с этой недели атаки на Землю учащаются и усиливаются.

Прогнозы NASA и ФИАН (Лебедев) несколько разняться в сроках – но оба сходятся в том, что геомагнитные возмущения будут сильные и продолжительные. Даже здоровые люди ощутят на себе последствия столь длительных атак: они будут вымотаны, вероятны проблемы со сном, работоспособностью, приступы необоснованной раздражительности или апатии.

Читайте такжеПеревод часов на летнее время 2021: Украина меняет правилаПервым серьезным испытанием будет магнитная буря 12 марта2021. И NASA, и ФИАН оценивают ее в четыре балла, сервис Магнитные бури Гисметео и вовсе дает лишь три балла. В то же время стоит учесть, что планетарный индекс подскочит сразу втрое – с отметки 5 (11 марта) сразу до 15. К отметке 10 опустится лишь на следующий день, 13 марта, а в норму вернется 14 марта.

А это значит, что метеочувствительных людей ожидают проблемы с артериальным давлением, головные боли, головокружения и мигрени (до тошноты и черных "мушек" перед глазами). На этот период не стоит планировать никаких серьезных дел, что требуют повышенной концентрации или сильного физического напряжения.

По большему счету, все важные проекты стоит завершить или приостановить 11 марта, так как с 12-го числа начинается целый каскад магнитных бурь.

После небольшой передышки 14 марта нас ожидает магнитная буря 15 марта 2021. Здесь "клиническая картина" примерно такая же, как и с бурей 12-го числа: сила удара – четыре балла, скачок планетарного индекса, продолжительность – два дня.

А вот магнитная буря 18 и 19 марта 2021 будет уже красного уровня опасности. Ее оценивают в пять баллов. 18 марта планетарный индекс подскочит до отметки в 18, на следующий день – уже до 20. Магнитная буря 20 марта 2021 тоже пройдет при планетарном индексе 20 – но сила самой бури уже опустится до четырех баллов. Утихать магнитная буря начнет 21 марта 2021, но окончательно ее воздействие сойдет на нет лишь 24 марта.

В этот период возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой:

одышка,

боли в районе груди,

тахикардия.

Также вероятны проблемы с сосудами:

скачки давления,

головная боль и головокружения,

тошнота,

мышечная боль и боль в суставах.

Самой сильной атакой месяца, по прогнозу, станет магнитная буря 28 марта 2021: сила – в пять баллов, планетарный индекс – 25, продолжительность – четыре дня (закончится лишь 1 апреля). Ситуация усугубится тем, что последняя магнитная буря марта наложится на полнолуние и переход на летнее время (пройдет в ночь с 27 на 28 марта). Всё это вместе сильно ударит по организму.

Что делать во время магнитных бурь?

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на свой организм, стоит:

пораньше ложиться спать (чтобы за ночь спать не меньше восьми часов),

снизить свои физические нагрузки – но не за счет легкой утренней зарядки (она разгонит кровь) и прогулок на свежем воздухе (чтобы насытить кровь кислородом),

избегать стрессовых ситуаций,

день лучше начинать с контрастного душа, а вечером принимать расслабляющую ванну.

Также медики советуют отказаться от жареной и жирной пищи – максимально заменить такие продукты овощами и фруктами.

Важно пить достаточно жидкости и чаще проветривать помещения.

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