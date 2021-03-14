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Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать

14 марта 2021, 07:30

Прогноз магнитных бурь на март 2021 обещает новый метеоудар ровно в середине месяца.

Магнитная буря 15 марта 2021 сдавит голову - как спастись
Магнитная буря 15 марта 2021 сдавит голову - как спастись / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на март 2021 показывает, что началась самая опасная половина месяца. Не успела закончиться предыдущая магнитная буря с 12 марта – как начинается новая.

Магнитная буря 15 марта 2021 оценивается как средняя по силе и не слишком долгая: 16 марта буря пойдет на спад, и окончательно магнитные возмущения утихнут 17 марта.

Вот только перерыв будет недолгим: с 18 марта Землю ждет самая сильная магнитная буря за последние месяцы – и на этот раз возмущения продлятся уже шесть дней (пик магнитной бури придется на 19 и 20 марта).

Что касается магнитной бури 15 марта, то ее силы хватит для того, чтобы метеопаты ощутили:

  • головные боли и внезапные головокружения;
  • снижение работоспособности и концентрации;
  • обострение хронических заболеваний;
  • нарушение сна.

Как уменьшить воздействие магнитных бурь на организм

⇒ Стоит больше дышать свежим воздухом – во время прогулок или проветривая помещения.

⇒ Во время прогулок стоит избегать воздействия прямых солнечных лучей.

⇒ Утро стоит начать с контрастного душа и несложной утренней гимнастики – чтобы улучшить кровообращение. Акцент стоит делать на дыхательных упражнениях.

⇒ Жирные и острые продукты в рационе заменить овощами и фруктами.

⇒ Стоит лечь пораньше (чтобы удалось получить за ночь полноценные восемь часов сна), предварительно приняв теплую расслабляющую ванну.

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