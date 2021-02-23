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Магнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страдания

23 февраля 2021, 07:11

В дни магнитных бурь стоит беречь голову и сосуды: велик риск головокружений, мигреней и скачков давления.

Магнитная буря с 23 февраля 2021 ударит по нервам и сосудам
Магнитная буря с 23 февраля 2021 ударит по нервам и сосудам / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на февраль 2021 обещал, что магнитная буря 22 февраля будет кратковременной – однако в результате ее пик сместился на 23-е и 24-е числа.

В итоге понедельник прошел относительно спокойно – а вот магнитная буря 23 февраля 2021 вышла на отметки в три балла с самого утра. Как показывает сервис Магнитные бури Гисметео, своего пика в четыре балла буря достигнет к вечеру, приблизительно в 23:00 по киевскому времени.

Ночь со вторника на среду пройдет неспокойно. Геомагнитные возмущения продолжатся: магнитная буря 24 февраля 2021, наоборот, будет сильнее атаковать сосуды утром – а к вечеру пойдет на убыль.

Впрочем, NASA отмечает, что именно 23-го и 24-го числа планетарный индекс будет достигать отметки 12. До показателя "восемь" он снизится лишь 25 февраля. А сайт Магнитные бури ФИАН (Лебедев) все три дня – с 23-го по 25-е включительно – отмечает как дни интенсивных магнитных бурь.

Таким образом, в первой половине этой недели стоит максимально оградить себя от конфликтных ситуаций и стрессов, снизить физические нагрузки и количество тяжелой пищи в своем рационе. Отличным лекарством для профилактики магнитных бурь считаются:

  • легкие дыхательные упражнения,
  • прогулки на свежем воздухе,
  • травяные чаи и чистая вода в достаточном количестве,
  • позитивные эмоции и отдых.

При необходимости стоит принять лекарства от давления или головной боли (строго по инструкции и, желательно, после консультации с врачом).

Прогноз магнитных бурь на март 2021 обещает семь геомагнитных ударов, когда метеозависимые люди испытают на себе неприятные симптомы магнитных бурь. О том, когда стоит поберечь здоровье – читайте в нашем материале Календарь магнитных бурь на март 2021: дни, когда надо беречь голову.

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Читайте такжеЧто нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль 2021

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