Названа неожиданная опасность бананов

Чем опасны бананы / pixabay

Врачи рекомендуют в первую очередь увеличить в рационе количество овощей и фруктов, чтобы укрепить здоровье и самочувствие, а в летний сезон и вовсе говорить о пользе этих продуктов не приходится.

Они содержат большое количество клетчатки, которая поддерживает чувство сытости в течение дня и подавляет тягу к еде. Однако чрезмерное потребление фруктов может привести к неприятным последствиям.

Главная проблема заключается в том, что в них содержится высокий уровень сахара. Особенно опасными с этой точки зрения считаются бананы. В то время как в умеренных количествах этот фрукт обеспечивает организм ключевыми витаминами и минералами, переедание может сильно навредить.

В первую очередь, стоит беспокоиться о лишнем весе. Бананы содержат значительное количество углеводов и калорий, которые при чрезмерном употреблении фрукта отрицательно сказываются на фигуре, сообщает EatThis.

По данным Сиднейского университета, бананы нельзя есть в большом количестве людям, которые страдают от высокого сахара в крови. Хотя гликемический индекс (ГИ) фрукта равен 62, что попадает в категорию "умеренного", существует риск скачков глюкозы, которые могут оказаться фатальными.

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Бананы являются отличным источником калия. Однако и он в неправильных количествах может нанести вред организму. В частности, существует риск развития гиперкалиемии, при которой нарушается функция нервных и мышечных клеток.

Еще одной опасностью чрезмерного потребления бананов являются мигрени. По словам ученых, боли вызывают определенные химические вещества, одно из которых есть в этом фрукте. Речь идет о тирамине. Врачи предупреждают, что бананы им по-настоящему богаты.

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