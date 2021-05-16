Названа опасность ряженки для организма

По мнению диетолога, из представленных продуктов наиболее полезным является йогурт.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург сравнил йогурт, ряженку и кефир, назвал их полезные свойства и рассказал об опасности для здоровья.
По словам врача, все кисломолочные продукты имеют симбиотную микрофлору, которая уникальна тем, что не позволяет размножаться бактериям, оказывающим токсичное и воспалительное воздействие.
Их ежедневное употребление очень важно, в особенности это касается переболевших коронавирусной инфекцией, так как такие продукты помогают восстановить микрофлору.
"Полезные бактерии защищают в том числе от коронавируса, так как стимулируют противовирусный иммунитет. Исследования показывают, что кисломолочные продукты и симбиотные бактерии блокируют фермент, с помощью которого вирусы проникают в клетку, и затрудняют реализацию инфекции", — рассказал Гинзбург.
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Однако у кисломолочных продуктов есть ряд дефектов, о которых нельзя забывать:
- В частности, кефир способен негативно влиять на слизистую желудка в том случае, если окажется очень кислым.
- При приготовлении ряженки используется жирное молоко, в связи с чем при похудении необходимо избегать этого продукта.
- Выбирая йогурт, обращайте внимание на его состав, так как сахаросодержащие кисломолочные продукты несут вред здоровью.
По мнению диетолога, из представленных продуктов наиболее полезным является йогурт, за ним идет кефир и замыкает тройку ряженка.
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