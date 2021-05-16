Названа опасность ряженки для организма

Кому нельзя пить ряженку и йогурт / pixabay

Врач-диетолог Михаил Гинзбург сравнил йогурт, ряженку и кефир, назвал их полезные свойства и рассказал об опасности для здоровья.

По словам врача, все кисломолочные продукты имеют симбиотную микрофлору, которая уникальна тем, что не позволяет размножаться бактериям, оказывающим токсичное и воспалительное воздействие.

Их ежедневное употребление очень важно, в особенности это касается переболевших коронавирусной инфекцией, так как такие продукты помогают восстановить микрофлору.

"Полезные бактерии защищают в том числе от коронавируса, так как стимулируют противовирусный иммунитет. Исследования показывают, что кисломолочные продукты и симбиотные бактерии блокируют фермент, с помощью которого вирусы проникают в клетку, и затрудняют реализацию инфекции", — рассказал Гинзбург.

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Однако у кисломолочных продуктов есть ряд дефектов, о которых нельзя забывать:

В частности, кефир способен негативно влиять на слизистую желудка в том случае, если окажется очень кислым.

способен негативно влиять на слизистую желудка в том случае, если окажется очень кислым. При приготовлении ряженки используется жирное молоко, в связи с чем при похудении необходимо избегать этого продукта.

используется жирное молоко, в связи с чем при похудении необходимо избегать этого продукта. Выбирая йогурт , обращайте внимание на его состав, так как сахаросодержащие кисломолочные продукты несут вред здоровью.

По мнению диетолога, из представленных продуктов наиболее полезным является йогурт, за ним идет кефир и замыкает тройку ряженка.

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