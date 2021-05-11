Врач рассказал, почему утром нельзя пить молоко

Что нельзя пить утром / goodfon.ru

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие напитки опасные для употребления на голодный желудок.

По его словам, по утрам можно пить воду, а вот все остальные напитки недопустимо употреблять натощак.

Гинзбург отмечает, что некоторые напитки могут раздражать желудок или способствовать резкому подъему уровня сахара в крови.

Так, например, молоко и кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли.

Специалист отметил, что после приема пищи этот орган лучше защищен.

"При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком", — добавил врач, передает радио Sputnik.

Читайте такжеВрач рассказал, какие продукты опасны на пикнике

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред: