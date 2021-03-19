Названа причина, почему лишний вес возвращается после диеты

Почему диеты не помогают / pixabay

Строгие диеты дают хорошие результаты, но, к сожалению, удержать вес на нудной отметке после их завершения очень сложно. Почему так происходит, и как не набрать лишних килограммов, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

"Почему вес после диеты возвращается? Может вы начинаете слишком активно налегать на любимую пищу, и организм быстро восполняет утраченное? Или вам не хватает силы воли, чтобы ограничивать себя дальше? Запомните: любая диета – это огромный стресс для организма", - отмечает врач в Instagram.

Диетолог пояснила, что организм не получает ту пищу, в которой нуждается. Затем человек срывается и съедает любимый продукт (сладости, выпечку и пр.) и начинает на себя злиться.

"После окончания диеты – организм снова находится в стрессе, ведь нужно перестраиваться обратно и менять рацион", - добавила медик.

Что происходит после диеты

гормональный сбой;

усталость и раздражительность;

выпадение волос, расслоение ногтей, проблемы с кожей;

нарушение работы всех систем;

возможна депрессия.

По словам Светланы Фус, организм пытается себя защитить, поэтому замедляет метаболизм и в первую очередь сжигает не жиры, а мышечную ткань.

Медики советуют отказаться от спиртного, особенного от крепкого – оно мешает усвоению полезных веществ, разжигает аппетит, к тому же очень калорийно. Единственное, что можно себе позволить – красное сухое вино.

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Навсегда избавьтесь от привычки обедать у телевизора или компьютера. Наслаждайтесь пищей и старайтесь хорошо ее пережевывать.

Также медик настоятельно рекомендуют не морить себя голодом, это абсолютно бессмысленно, и не забывать о занятиях спортом.

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