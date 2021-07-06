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Названы ежедневные привычки, которые приводят к смертельному заболеванию

6 июля 2021, 20:59
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Ученые выявили связь между определенными привычками и частотой развития онкологических заболеваний.

Кофе
Горячие напитки увеличивают развитие рака / pixabay

С каждым годом количество людей, заболевших раком увеличивается и связано это не только с наследственностью, а чаще именно с образом жизни и привычками.

Как отмечают американские ученые, основываясь на статистике, они выявили связь между определенными привычками и частотой развития онкологических заболеваний.

Оказывается, самые банальные привычки могут стать причиной опасного недуга, а не только курение и злоупотребление спиртным, как считалось ранее.

Горячая еда и напитки несут потенциальную угрозу здоровью человека. Так, люди, которые привыкли пить слишком горячий чай или кофе и есть горячую еду, рискуют заболеть раком пищевода или слизистой рта. Медики настаивают на том, что температура потребляемой пищи и жидкости должна быть не больше 60 градусов.

Кофе. Ученые из Американской ассоциации исследователей рака пришли к выводу, что каждая чашка кофе повышает риск развития онкологического заболевания и чем больше кофе вы пьете, тем больше вероятность развития болезни. Причина в том, что во время прожарки кофе образуется канцероген, который не выводится, а накапливается в организме и становится причиной развития онкологии. Если вы ярый кофеман, то перейдите на кофе средней степени обжарки, чтобы снизить риски.

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Употребление мяса. У человека, который каждый день ест красное мясо, риск смерти, в том числе и от онкологии увеличивается на 43%. Особенно опасно переработанное мясо, различные полуфабрикаты, в которых содержится нитрат натрия, именно он увеличивает развитие рака ЖКТ больше чем в четыре раза.

Отсутствие сна. Несоблюдение режима и работа по ночам ведет к сбою в гормональном фоне, в частности, к недостаточной выработки мелатонина — гормона сна, который имеет колоссальное значение для организма. Онкологи связывают недостаток мелатонина с развитием онкологических заболеваний, в частности с раком груди.

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Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

здоровье привычки вредные привычки
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