Названы опасные продукты, которые нельзя есть при высокой температуре

В черный список попали и термически обработанные продукты.
Врач-диетолог Наталья Макиенко перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона при высокой температуре.
По ее словам, в первую очередь нужно отказаться от острых и согревающих специй, включая имбирь.
Как говорит медик, под строгим запретом животный белок "кроме особых случаев, например, в период грудного вскармливания", а также пшено, красные чечевица и фасоль.
В черный список попали и термически обработанные продукты такие как:
- свекла,
- баклажаны,
- красный перец,
- морковь,
- тыква.
Кроме того, при высокой температуре нежелательно употреблять молочные продукты, кокосовое масло и глютен, входящий в состав многих продуктов (перловка, соя, полба, рожь, ячмень, мясные полуфабрикаты и колбасы).
По словам Макиенко, еда при температуре должна быть легкой, но сбалансированной, чтобы не возникло дефицита ценных микроэлементов – ослабленному иммунитету это совершенно ни к чему, пишут РИА Новости.
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