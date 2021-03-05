Названы опасные продукты, которые нельзя есть при высокой температуре

Что нельзя есть при высокой температуре / pixabay

Врач-диетолог Наталья Макиенко перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона при высокой температуре.

По ее словам, в первую очередь нужно отказаться от острых и согревающих специй, включая имбирь.

Как говорит медик, под строгим запретом животный белок "кроме особых случаев, например, в период грудного вскармливания", а также пшено, красные чечевица и фасоль.

В черный список попали и термически обработанные продукты такие как:

свекла,

баклажаны,

красный перец,

морковь,

тыква.

Кроме того, при высокой температуре нежелательно употреблять молочные продукты, кокосовое масло и глютен, входящий в состав многих продуктов (перловка, соя, полба, рожь, ячмень, мясные полуфабрикаты и колбасы).

По словам Макиенко, еда при температуре должна быть легкой, но сбалансированной, чтобы не возникло дефицита ценных микроэлементов – ослабленному иммунитету это совершенно ни к чему, пишут РИА Новости.

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