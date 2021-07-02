УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Названы продукты, которые можно употреблять испорченными

2 июля 2021, 22:28
Прослушать новость
Остановить

Эксперты подчеркивают, что съесть эти продукты можно и на день позже, если перед этим подвергнуть их длительной термической обработке.

Какие продукты можно кушать после срока хранения / pixabay

В Организации потребителей Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности.

Специалисты напомнили о необходимости различать минимальный срок годности и срок потребления.

Первый из них показывает, что данный продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть, пишет Vanguardia.

А срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов, таких как сырое мясо, курица и рыба, и следовать ему нужно неукоснительно, подчеркивают эксперты.

По мнению испанской Организации потребителей, после истечения срока годности можно употреблять в пищу следующие продукты:

Реклама
  • Йогурты;
  • Хлеб для тостов;
  • Сухофрукты;
  • Вяленая колбаса;
  • Вяленый сыр;
  • Консервированные томаты;
  • Макароны;
  • Чипсы;
  • Рис;
  • Бобовые;
  • Прохладительные напитки;
  • Сдобные изделия и печенье;
  • Алкоголь;
  • Варенье;
  • Суп быстрого приготовления.

Если хлеб и выпечка начинают высыхать, специалисты советует использовать их для приготовления пудингов, французских тостов, тирамису, панировочных сухарей, чесночного супа или гренок.

Колбасные изделия перед истечением срока годности стоит заморозить, рекомендуют специалисты. Также можно замораживать и сыры, однако их структура от заморозки меняется и они становятся более сухими. То же касается фруктов и овощей.

Читайте такжеНазван продукт, с которым категорически нельзя сочетать картофель

А вот если свежие овощи и фрукты начинают подгнивать или покрываться плесенью, то их можно употреблять в пищу после удаления с большим запасом поврежденного участка, отмечают специалисты.

Однако эксперты рекомендуют делать это с осторожностью, поскольку плесень может проникать глубоко в продукт и выделять токсичные вещества, которые способны вызвать рак и генетические изменения.

Что касается свежих мяса и рыбы, специалисты советуют или заморозить продукт, или приготовить его.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что съесть эти продукты можно и на день позже, если перед этим подвергнуть их длительной термической обработке, чтобы избавиться от возможных патогенов.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

Сейчас вы просматриваете новость «Названы продукты, которые можно употреблять испорченными». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в телеВрачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле "Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Елена Кравец сломала ногу и рассказала, что с ней произошлоЕлена Кравец сломала ногу и рассказала, что с ней произошло Диетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумыДиетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумы Гороскоп на 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистниковГороскоп на 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников

Последние новости

22:32

Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны

22:28

Названы продукты, которые можно употреблять испорченными

22:06

Мангал: ученые рассказали, какие смертельные риски у приготовленной там еды Видео

21:39

Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку" Видео

21:25

Названы пять привычек, которые нельзя делать сразу после еды Видео

Реклама
21:25

Самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

21:00

Ущерб превысил 100 миллионов: директору ООО из Харьковской области сообщено о подозрении

20:59

За взятку может получить даже психопат: что не так с новым проектом закона об оружии

20:58

"Это съемки?": Кристна Асмус в гипсе показала фото из больницы и заинтриговала Сеть

20:57

"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы Видео

20:37

Пока мать кричала от горя, отец публиковал фото: что известно о страшном ДТП с 11-летним мальчиком Видео

20:34

Киевлянка родила уникальную тройню: у всех малышей свой генетический аппарат Видео

20:07

Погоня и подножка: всплыл инцидент, произошедший после матча Швеция – Украина Видео

19:58

Эксперты выяснили, почему мужчинам мало одной женщины

19:45

Шевченко сделал заявление перед матчем с Англией на Евро-2020 Видео

19:34

Неплохо зарабатывал: киевлянина поймали на торговле видео с камер наблюдения

19:12

Андрей Богдан показал свою новую девушку - в Сети нашли ее Instagram

19:00

Линчуем, сегодня мы с тобой линчуем: рецензия на фильм Судная ночь навсегда Видео

18:53

Украинская Премьер-Лига назвала самые яркие фигуры футбольного сезона 2020/21 годов Видео

18:38

Беларусь полностью закрывает границу с Украиной Видео

Реклама
18:35

Комаровский раскрыл важную и опасную правду о штамме Дельта Видео

18:31

Владимир Остапчук обвинил бывшую жену в сокрытии детей - Елена Войченко ответила

18:15

В России восьмилетний мальчик умер в холодильнике

17:54

В приложении Google на iOS нашли секретную игру: как её включить Видео

17:32

Когда нельзя стричь волосы: три важных предупреждения Видео

17:29

Ретроавтомобили испытали Дорогу Единства М-30, восстановленную в ходе "Большой стройки"

17:27

Вакцины Pfizer і AstraZeneca защищают от штамма Дельта, но не так эффективно - МОЗ Видео

17:11

"Мне очень жаль": Артем Беседин сделал первое заявление после страшной травмы

17:09

Футболисты сборной заговорили на украинском после "языкового скандала" Фото Видео

17:02

Верховный суд вынес решение о приговоре Пукачу по делу об убийстве Гонгадзе Видео

16:37

ЕС создал план сотрудничества с "Восточным партнерством": страны могут получить 2,3 млрд евро

16:34

На Украину налетит ураган и опасная погода на выходных Видео

16:21

"Ох*ел? Вышел нах*й отсюда": в Одессе водитель троллейбуса подралась с пассажиром Видео

16:09

Мендель рассказала, станет ли скандальной ее книга о работе с Зеленским Видео

16:08

Дело было в аэропорту Одессы: девушка заплатила за парковку тысячу долларов Видео

16:07

"Матчи в Донецке и отдых в Крыму": Англия поддержала Украину перед матчем Евро-2020 Видео

16:03

Дима Комаров показал свое состояние на съемках нового тревел шоу в Украине

16:01

Вкусные тонкие картофельные блинчики: восхитительный рецепт Видео

15:21

Срыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля Видео

15:20

Победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале

Реклама
15:11

Рада поддержала законопроекты, которые очистят строительный рынок от коррупции - нардеп Шуляк

15:10

"Испугалась осуждения": беременная киевлянка убила мать и закопала во дворе Видео

14:49

"Посадили за руль два пьяных быка": подробности трагического ДТП, в котором погиб 11-летний водитель Видео

14:46

Введение профилей потребления электроэнергии снизит уровень небалансов - эксперт

14:44

Чего ожидать от июльской магнитной бури в сочетании с жарой: простые способы облегчения симптомов Видео

14:34

Флаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского Видео

14:32

На Виннитчине пара устроила секс среди бела дня прямо возле рынка

14:29

Малолетние живодеры в Харькове били ногами пони, который катает людей Видео

13:58

Украинцы и русские – не один народ: в Кремле разразились заявлением о встрече Путина и Зеленского

13:50

Эмбер Херд тайно стала матерью и впервые показала своего ребенка

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять