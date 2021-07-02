Названы продукты, которые можно употреблять испорченными

Какие продукты можно кушать после срока хранения / pixabay

В Организации потребителей Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности.

Специалисты напомнили о необходимости различать минимальный срок годности и срок потребления.

Первый из них показывает, что данный продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть, пишет Vanguardia.

А срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов, таких как сырое мясо, курица и рыба, и следовать ему нужно неукоснительно, подчеркивают эксперты.

По мнению испанской Организации потребителей, после истечения срока годности можно употреблять в пищу следующие продукты:

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Йогурты;

Хлеб для тостов;

Сухофрукты;

Вяленая колбаса;

Вяленый сыр;

Консервированные томаты;

Макароны;

Чипсы;

Рис;

Бобовые;

Прохладительные напитки;

Сдобные изделия и печенье;

Алкоголь;

Варенье;

Суп быстрого приготовления.

Если хлеб и выпечка начинают высыхать, специалисты советует использовать их для приготовления пудингов, французских тостов, тирамису, панировочных сухарей, чесночного супа или гренок.

Колбасные изделия перед истечением срока годности стоит заморозить, рекомендуют специалисты. Также можно замораживать и сыры, однако их структура от заморозки меняется и они становятся более сухими. То же касается фруктов и овощей.

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А вот если свежие овощи и фрукты начинают подгнивать или покрываться плесенью, то их можно употреблять в пищу после удаления с большим запасом поврежденного участка, отмечают специалисты.

Однако эксперты рекомендуют делать это с осторожностью, поскольку плесень может проникать глубоко в продукт и выделять токсичные вещества, которые способны вызвать рак и генетические изменения.

Что касается свежих мяса и рыбы, специалисты советуют или заморозить продукт, или приготовить его.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что съесть эти продукты можно и на день позже, если перед этим подвергнуть их длительной термической обработке, чтобы избавиться от возможных патогенов.

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