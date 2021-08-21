Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов / ua.depositphotos.com

Вещество Л-теанин в определенных случаях оказывает полезное действие на организм человека.

Об этом сообщает Telegraм-канал "Твой сон" со ссылкой на экспертов.

Л-теанин — аминокислота растительного происхождения, содержащаяся в листьях и стеблях чая и некоторых грибах. Он положительно влияет на некоторые нейротрансмиттеры, связанные со стрессом и сном, увеличивает синтез дофамина и серотонина, что важно для сна, а также участвует в формировании ГАБА -нейротрансмиттера, влияющего на нашу реакцию на стресс.

Л-теанин стимулирует альфа-волновую активность мозга (маркер расслабления).

Простыми словами, Л-теанин полезен для:

Реклама

улучшения сна;

снижения стресса и беспокойства;

улучшения концентрации внимания, запоминания.

Однако, эксперты рекомендуют попробовать эффект Л-теанина с помощью чашечки качественного зеленого чая, а относительно лекарственного употребления Л-теанина обязательно нужно проконсультироваться с врачами.

Читайте такжеВрачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок

Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Были названы восемь травяных чаев, которые уменьшают вздутие живота.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.