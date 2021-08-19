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Ученые нашли свойство авокадо, которое поможет при лечении опасной болезни

19 августа 2021, 01:34
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Исследователи из Канады и США изучали природные продукты и пищевые добавки, которые потенциально смогут помочь в борьбе против тяжелой болезни - лейкемии.

Авокадо
Ученые нашли свойство авокадо, которое поможет при лечении опасной болезни / ua.depositphotos.com

В плодах авокадо есть вещества, которые подавляют фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. Результаты такого исследования были опубликованы в специальном журнале Blood.

Острый миелоидный лейкоз считается наиболее разрушительной формой лейкемии. Чаще всего заболеванием страдают люди старше 65 лет. Менее 10% больных выживает через пять лет после диагноза. Им редко проводят химиотерапию. Чаще просто оказывают паллиативную помощь. Используемые в лечении препараты токсичны и могут привести к смерти пациента, поэтому ученые пытаются найти безвредные вещества для борьбы с лейкозом.

Ученые из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио (Канада) исследовали природные продукты и пищевые добавки, которые потенциально эффективны против лейкемии. Они искали вещество, способное подавить фермент VLCAD, участвующий в метаболизме лейкозных клеток.

"Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком", — сказал Спаньоло.

По его словам, исследователям удалось обнаружить, что плод авокадо, в котором есть много вещества авокатин B, может подавлять критически важный для роста раковых клеток фермент. До этого открытия авокатин В уже проходил клинические испытания в качестве добавки для лечения диабета.

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Напомним, эксперт рассказала, что именно бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.

viber
здоровье Рак авокадо
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