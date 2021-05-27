Врач назвал смертельно опасный, но очень вкусный и популярный продукт / 1zoom.ru

Колбаса и колбасные изделия в целом несут смертельную опасность для человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, колбаса вызывает рак – так как в ее состав входит нитрит натрия.

"Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам", — цитирует РИА Новости Мясникова.

Кроме того, если часто есть колбасу, то можно заиметь проблемы с мужским здоровьем, добавил врач.

Он вообще призвал запретить рекламировать колбасные изделия, а заодно запретить и рекламу табака.

"Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться", — уточнил медик.

Ранее врачи назвали супер тарелку, которая продлевает жизнь. Если правильно распределять продукты, можно прожить долгую и здоровую жизнь.

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