Врач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровье

Какие привычки развивают рак / pixabay

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о двух привычках, которые сильнее других влияют на наше здоровье и почему.

По ее словам, первая привычка - это курение. Говоря о том, почему пристрастие к табаку является одной из двух наиболее влиятельных привычек, Павлова указала на ее тесную связь с развитием онкозаболеваний.

"В плане риска некоторых видов рака курение повышает его на 50, 70 и 80 процентов", - отметила специалист.

Врач перечислила виды злокачественных заболеваний, вероятность которых у курильщиков возрастает сразу очень существенно:

рак легких,

рак гортани,

рак пищевода,

рак ротовой полости,

рак мочевого пузыря,

рак толстого кишечника.

Помимо того, данная привычка ассоциируется с подверженностью болезням сердечно-сосудистой сферы, которые являются главной причиной смертности сегодня.

Привычка вторая - это питье воды. Эндокринолог констатирует, что главной полезной привычкой является употребление после сна натощак стакана теплой воды не ниже 40 градусов.

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Павлова объяснила, что в этом случае нормализуется выработка и циркуляция желчи, которая борется с болезнетворными организмами.

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