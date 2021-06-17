Врач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровье

Специалист перечислила виды злокачественных заболеваний, вероятность которых у курильщиков возрастает сразу очень существенно.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о двух привычках, которые сильнее других влияют на наше здоровье и почему.
По ее словам, первая привычка - это курение. Говоря о том, почему пристрастие к табаку является одной из двух наиболее влиятельных привычек, Павлова указала на ее тесную связь с развитием онкозаболеваний.
"В плане риска некоторых видов рака курение повышает его на 50, 70 и 80 процентов", - отметила специалист.
Врач перечислила виды злокачественных заболеваний, вероятность которых у курильщиков возрастает сразу очень существенно:
- рак легких,
- рак гортани,
- рак пищевода,
- рак ротовой полости,
- рак мочевого пузыря,
- рак толстого кишечника.
Помимо того, данная привычка ассоциируется с подверженностью болезням сердечно-сосудистой сферы, которые являются главной причиной смертности сегодня.
Привычка вторая - это питье воды. Эндокринолог констатирует, что главной полезной привычкой является употребление после сна натощак стакана теплой воды не ниже 40 градусов.
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Павлова объяснила, что в этом случае нормализуется выработка и циркуляция желчи, которая борется с болезнетворными организмами.
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