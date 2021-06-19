Врач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешню

Кому нельзя есть черешню, и чем она опасна.
Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, с какими продуктами лучше не сочетать черешню.
По словам медика, норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы, как гастрит острого типа или сахарный диабет.
"Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и тем более цитрусовыми", — сказала Татьяна Бочарова.
По словам врача, вредно сочетание черешни и бобовых. Не следует есть ягоду на десерт после супа с фасолью или гороховой каши, пишут РИА Новости.
Как черешня, так и бобовые, по отдельности могут провоцировать вздутие живота, усиленное газообразование. Сочетание этих продуктов повышает вероятность проблем с кишечником.
По мнению врача, не следует есть черешню сразу после еды. Лучше подождать хотя бы 30 минут — в этом случае ягода положительно повлияет на пищеварительную систему.
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