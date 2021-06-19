Врач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешню

Кому опасна черешня / pixabay

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, с какими продуктами лучше не сочетать черешню.

По словам медика, норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы, как гастрит острого типа или сахарный диабет.

"Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и тем более цитрусовыми", — сказала Татьяна Бочарова.

По словам врача, вредно сочетание черешни и бобовых. Не следует есть ягоду на десерт после супа с фасолью или гороховой каши, пишут РИА Новости.

Как черешня, так и бобовые, по отдельности могут провоцировать вздутие живота, усиленное газообразование. Сочетание этих продуктов повышает вероятность проблем с кишечником.

По мнению врача, не следует есть черешню сразу после еды. Лучше подождать хотя бы 30 минут — в этом случае ягода положительно повлияет на пищеварительную систему.

Читайте такжеКак правильно мыть клубнику: три секретных способа

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.