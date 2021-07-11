Врачи назвали опасные алкогольные напитки, которые категорически нельзя пить в жару

Что можно пить в жару / pixabay

Некоторые алкогольные напитки можно употреблять в жару, но есть напитки, который провоцирует сильное обезвоживание, что особенно опасно во время летнего зноя.

Как говорит врач-нарколог сухое красное и белое вино в умеренном количестве приводит в тонус кровеносные сосуды. Лучше всего разбавить вино простой водой или минералкой, и такой напиток можео пить в жаркую погоду.

"Хорошее сухое вино в жару пить можно, но не больше двух бокалов и не на голодный желудок", - говорит врач-нарколог Алексей Царев.

Светлое легкое пиво. Максимальная безопасная доза такого напитка - 1 литр (с содержанием до 4% алкоголя) в день. В большем количестве напиток плохо действует на поджелудочную. Кроме того летом пиво опасно тем, что опьянение наступает не сразу, и человек не может вовремя остановиться.

Нарколог также не советует пить пиво на пляже или под открытым солнцем. Лучше всего расслабиться в тени за обедом, а лучше - ужином.

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Врач считает коктейли с мятой, мате, лаймом (вроде Мохито) являются самыми безобидными в жару. Можно позволить себе не более двух таких бокалов.

Какие спиртных напитков лучше избегать в жару

Крепленые вина, вермуты, ликеры - сладкие напитки обезвоживают и вызывают чувство жажды, а не утоляют его.

Водка, виски, текила - крепкие напитки на жаре обезвоживают организм, вызывают сначала расширение, а потом спазмы сосудов.

Коньяк - благодаря ферментам, он действует скорее как лекарство - сильно расширяет сосуды, вызывает усиленное потоотделение. На жаре коньяк точно не пойдет на пользу.

Шампанское - оно коварно тем, что газировано. Таким алкоголем можно напиться до неприличия даже не заметив.

Коктейли с большим количеством ингредиентов. Если в напитке смешано больше двух видов алкоголя, то он дает очень сильное похмелье и сильно "бьет" по почкам и печени даже в малом количестве.

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