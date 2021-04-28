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Врачи назвали самый опасный мед для организма

28 апреля 2021, 23:49
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Медик объяснила, чем опасен майский мед.

Мед
Чем опасен майский мед / pixabay

Мед – неотъемлемая часть рациона тех, кто заботится о своем здоровье. Однако он может быть опасен для нашего организма.

Как говорит врач-терапевт Валентина Касьяненко, в мае пчелы могут производить потенциально опасный продукт, потому что в его составе могут быть следы химикатов, которыми лечат болеющих насекомых.

По словам врача, зимой пчелы болеют, а весной их начинают лечить с помощью различных химических препаратов, которые "забивают" слюнные железы насекомых.

Пчелы способны собирать нектар и перерабатывать его в мед, но вместе со слюной в него проникают и вредные вещества. Именно поэтому эксперт не советует покупать майский мед, если вы на 100% не уверены в его высоком качестве.

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"А еще в начале весны пчелы не такие энергичные, как летом, потому что просыпаются от спячки. Собирая пыльцу, они не так тщательно фильтруют ее от пыльцевых зерен, которых в майском меде в 10 раз больше, чем в любом другом. Эти частички влияют на быструю кристаллизацию и сахарную структуру меда", - отмечают эксперты.

Как говорит эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова, употребление большого количества меда может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Во-первых, мед — очень калорийный продукт. Во-вторых, переизбыток фруктозы (мед состоит преимущественно из нее) ведет к жировому перерождению печени. А также провоцирует постоянный аппетит, так как блокирует рецепторы к гормону лептину, который отвечает за насыщение", — написала в своем Instagram специалист.

По ее словам, сегодня очень трудно найти "честно произведенный мед с волшебными свойствами". Основная проблема — пестициды, из-за бесконтрольного употребления которых гибнут пчелы.

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Специалист предупредила, что даже абсолютно здоровому человеку нельзя употреблять мед каждый день в "промышленных количествах", особенно диабетикам.

"Люди, почему-то думают, что им можно мед. Более того, по их мнению, от меда им может стать лучше. Это очень опасное заблуждение, которое может привести к коме", — сообщила эндокринолог.

По словам медика, при ангине можно прополоскать горло и рассосать во рту маленькую ложечку меда, тогда будет польза от меда.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье мед
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