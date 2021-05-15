Врачи назвали самый полезный весенний овощ для организма

Кому полезна спаржа / pixabay

Медики рассказали, какой именно овощ является самым полезным в весенний период.

Как оказалось, самым полезным первым весенним овощем является спаржа. Ее первые плоды появляются в середине апреля или начале мая – зависит от погодных условий. А исследования показывают, что этот овощ невероятно полезен для работы кишечника.

В спарже содержится аспарагин, который составляет основную ценность этого овоща. Аспарагин помогает организму вывести все вредные токсины, пишут akcenty.com.

Кроме того, в спарже содержатся естественные пробиотики, которые положительно влияют на жизнедеятельность бактерий в кишечнике.

Также в спарже много антиоксидантов, которые защищают пищеварительную систему от негативного воздействия.

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Кому спаржа особенно полезна

Этот овощ рекомендуется употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем, так как в спарже много солей калия.

Спаржу рекомендуется добавить в рацион людям, у которых есть проблемы с почками и давлением.

Самые полезные – овощи с закрытыми и твердыми наконечниками, в них больше всего витаминов. Полезны молодые побеги – их можно есть в сыром виде.

Как ранее сообщал Главред: