Врачи назвали самый полезный весенний овощ для организма

Этот овощ рекомендуется употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем.
Медики рассказали, какой именно овощ является самым полезным в весенний период.
Как оказалось, самым полезным первым весенним овощем является спаржа. Ее первые плоды появляются в середине апреля или начале мая – зависит от погодных условий. А исследования показывают, что этот овощ невероятно полезен для работы кишечника.
В спарже содержится аспарагин, который составляет основную ценность этого овоща. Аспарагин помогает организму вывести все вредные токсины, пишут akcenty.com.
Кроме того, в спарже содержатся естественные пробиотики, которые положительно влияют на жизнедеятельность бактерий в кишечнике.
Также в спарже много антиоксидантов, которые защищают пищеварительную систему от негативного воздействия.
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Кому спаржа особенно полезна
Этот овощ рекомендуется употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем, так как в спарже много солей калия.
Спаржу рекомендуется добавить в рацион людям, у которых есть проблемы с почками и давлением.
Самые полезные – овощи с закрытыми и твердыми наконечниками, в них больше всего витаминов. Полезны молодые побеги – их можно есть в сыром виде.
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