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Врачи назвали список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

30 мая 2021, 20:33
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Как оказалось, есть продукты, которые в холодильнике хранить нельзя.

Холодильник
Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / pixabay

Медики утверждают, что некоторые продукты держать в холодильнике категорически нельзя. По мнению специалистов, они могут испортиться или потерять свои полезные и вкусовые качества.

Чтобы не ошибиться в месте для хранения, воспользуйтесь списком, который поможет вам уберечь свое здоровье.

Помидоры

Под воздействием холодного воздуха химический состав помидоров меняется и вкус становится менее приятным и ярким. Недозревшие томаты лучше всего хранить на подоконнике, а созревшие плоды – просто на кухне в прохладном месте.

Лук

Целый и неочищенный лук нельзя хранить в холодильнике – это может привести к быстрой порче продукта. Крахмал в луке превращается в сахар и это приводит к тому, что этот полезный овощ становится мягким и рыхлым.

Дыня

Медики не рекомендуют держать дыню в холодильнике, так как холодный воздух сильно может испортить дыню. Кроме того – в холоде рост антиоксидантов начинает резко замедляться. Бета-каротины и ликопины – самые полезные в дынях.

Кофе

Некоторые люди хранят кофе в холодильнике. Однако это прямой путь к ухудшению вкусовых качеств продукта. В холодильнике нельзя хранить ни молотый кофе, ни в зернах, так как есть риск образования конденсата. Кофе нужно хранить в кладовке или закрытой плотно банке в кухонном шкафу, пишет портал Livestrong.com.

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Картофель

Химический состав картофеля меняется от помещения в холодное место. Крахмал начинает превращаться в сахар, и продукт становится рыхлым и неприятным на вкус. Изменится текстура, картофель станет зернистым и даже опасным для тех, кому нужно следить за сахаром в крови. Разложение сахаров при низкой температуре может привести к образованию тяжелого химического вещества – акриламида.

Бананы

Бананы в холодильнике быстро меняют цвет и становятся коричневыми. Вкус банана не поменяется, но внешний вид начнет отбивать желание их есть.

Хлеб

Считается, что в холодильнике хлеб проживет намного дольше. Однако это не так и стоит покупать ровно столько, сколько вы планируете съесть в ближайшие день-два. Если держать хлеб просто в комнате несколько дней, то он начнет плесневеть, в холодильнике этот процесс замедляется и хлеб просто высыхает, но утрачивает все свои вкусовые качества.

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здоровье холодильник
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