Что нельзя есть на завтрак

Медики утверждают, что кисломолочные продукты натощак бесполезны для организма.
Диетологи рассказали, какие продукты не стоит есть на завтрак. Как говорят медики, в немилости копчености и консервы, острые приправы. Но есть более распространенные "утренние" продукты, которые натощак желудок не примет с благодарностью.
Врачи утверждают, что кофе на голодный желудок очень раздражает слизистую из-за кофеина. Также кофе содержит горечи, которые обладают желчегонными свойствами. Пустая 12-перстная кишка, наполненная желчью, начнет перерабатывать саму себя. Поэтому чашечка кофе должна быть после завтрака, а не до него.
Круассаны с джемом - на голодный желудок заставляют поджелудочную железу перенапрягаться, выбрасывая большое количество инсулина. Чем больше инсулина будет в вашей крови, тем больше "лишнего" на боках. А резкие скачки сахара приводят к такому же резкому снижению. То есть вы почувствуете голод уже через пару часов.
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Дрожжевая выпечка поспособствует усиленному газообразованию в кишечнике, а значит, урчание в животе вам гарантированы.
Апельсиновый сок раздражают слизистую. Но это вовсе не означает, что стоит отказаться от классического английского завтрака - овсянки и апельсинового сока. Просто сначала каша, а уже потом напиток, пишет КП.ua.
Кисломолочные продукты натощак не вредны, но по большому счету бесполезны. Полезные бактерии, попав в агрессивную среду голодного желудка, быстро разрушатся и польза до кишечника просто не дойдет. Поэтому диетологи рекомендуют пить ряженку через час-полтора после завтрака.
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Холодная вода может вызвать спазм сосудов слизистой, а газированные - еще и раздражение. Это может затруднить процесс переваривания пищи и даже спровоцировать развитие воспаления. Диетологи рекомендуют выпивать по утрам стакан негазированной воды комнатной температуры.
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