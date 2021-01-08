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Что нельзя есть на завтрак

8 января 2021, 01:05

Медики утверждают, что кисломолочные продукты натощак бесполезны для организма.

Что нельзя есть утром / pixabay

Диетологи рассказали, какие продукты не стоит есть на завтрак. Как говорят медики, в немилости копчености и консервы, острые приправы. Но есть более распространенные "утренние" продукты, которые натощак желудок не примет с благодарностью.

Врачи утверждают, что кофе на голодный желудок очень раздражает слизистую из-за кофеина. Также кофе содержит горечи, которые обладают желчегонными свойствами. Пустая 12-перстная кишка, наполненная желчью, начнет перерабатывать саму себя. Поэтому чашечка кофе должна быть после завтрака, а не до него.

Круассаны с джемом - на голодный желудок заставляют поджелудочную железу перенапрягаться, выбрасывая большое количество инсулина. Чем больше инсулина будет в вашей крови, тем больше "лишнего" на боках. А резкие скачки сахара приводят к такому же резкому снижению. То есть вы почувствуете голод уже через пару часов.

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Дрожжевая выпечка поспособствует усиленному газообразованию в кишечнике, а значит, урчание в животе вам гарантированы.

Апельсиновый сок раздражают слизистую. Но это вовсе не означает, что стоит отказаться от классического английского завтрака - овсянки и апельсинового сока. Просто сначала каша, а уже потом напиток, пишет КП.ua.

Кисломолочные продукты натощак не вредны, но по большому счету бесполезны. Полезные бактерии, попав в агрессивную среду голодного желудка, быстро разрушатся и польза до кишечника просто не дойдет. Поэтому диетологи рекомендуют пить ряженку через час-полтора после завтрака.

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Холодная вода может вызвать спазм сосудов слизистой, а газированные - еще и раздражение. Это может затруднить процесс переваривания пищи и даже спровоцировать развитие воспаления. Диетологи рекомендуют выпивать по утрам стакан негазированной воды комнатной температуры.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

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