Диетолог рассказал, почему нельзя есть пельмени на ночь

Кому нельзя есть пельмени / pixabay

Врач-диетолог Борис Скачко рассказал, почему пельмени на ночь есть не стоит, и рассказал в какое время суток их кушать лучше всего.

По его словам, пельмени лучше всего есть на завтрак.

"Объем на один раз – это две плотно согнутые ладошки – это подвязка под конкретного человека. Желательно пельмени кушать в первой половине дня, потому что мясо, начинка в них, достаточно длительно переваривается. Если возьмем курицу, то это 5-6 часов, свинина, говядина, баранина – это 9 часов", — сказал он.

Врач объяснил, что не всем полезно их есть из-за сочетания теста и жирного фарша. Пельмени опасны тем, что это слишком тяжелая пища. У людей с нарушением пищеварительной системы такая пища вызовет скорее дискомфорт — вздутие живота, ощущение тяжести, изжогу.

"Если мы легли спать с не до конца переваренными пельменями в кишечнике, то ночью вам будут сниться гастрономические сны, а с утра будет плохое настроение и аппетит, соответственно, позавтракать пельменями мы не сможем, хотя это прекрасный продукт на завтрак", — сказал диетолог, передает Украина 24.

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Медики также говорят, что покупные пельмени еще более вредный продукт. Это наиболее тяжелая пища. Покупая пельмени в супермаркете, потребитель не знает, насколько опасны компоненты.

Такие полуфабрикаты содержат синтетические добавки, консерванты, соль. Натурального мяса в таких пельменях нет. Поэтому диетологи советуют любителям пельменей готовить их самостоятельно.

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