Дневная сонливость может быть признаком редкой болезни

Сонливость может привести с серьезным заболеваниям / pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что дневная сонливость не всегда вызвана недосыпанием.

"Это может быть действительно наличие нарушения ночного сна. Достаточное время сна не значит, что он достаточен по качеству, глубине. Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию, и на утро человек не чувствует себя отдохнувшим. Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне", – сказал Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik.

Как говорит врач, подобные нарушения можно с помощью исследования сна, для проведения которого нужно обратиться к сомнологу.

Другая возможная причина дневной сонливости имеет отношение не ко сну, а к состоянию бодрствования: при некоторых заболеваниях люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости, астении.

"Астения свойственна для некоторых вариантов невроза, для некоторых психических заболеваний. Если человек с подобного рода жалобами на сонливость ложится днем спать, он не заснет, потому что настоящей сонливости у него нет, за ночь он получил достаточно сна. Часто периоды сонливости бывают, например, при депрессии. Отдельное состояние – сезонное аффективное расстройство. Склонность к общей слабости бывает в осенне-зимний период, когда мало света, но это проходит само по себе, как только появляется больше света", – пояснил врач.

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По его словам, состояние гиперсомнии, или повышенной сонливости, свойственно также людям с некоторыми редкими заболеваниям.

"Типичным явлением гиперсомния становится при болезни под названием нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии, и периодически людям надо подремать, чтобы восстановиться. Есть более редкие формы гиперсомнии, например, синдром спящей красавицы, или синдром Клейне-Левина. Чаще это бывает у мужчин, но встречается и у девушек, когда у них резко повышается потребность во сне, и они засыпают на несколько дней или недель. Это загадочная редкая болезнь, причины ее неизвестны", – отметил Михаил Полуэктов.

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