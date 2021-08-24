Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксус

В связи с этим специалист-эндокринолог рекомендует употреблять уксус только и исключительно в небольших количествах в качестве обычной приправы.
Несмотря на частые советы по употреблению уксуса при многих заболеваниях, такая приправа к еде может нанести серьезный вред здоровью. Об этом сообщила на своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Медик отметила, что уксус является важным участником множества процессов, однако организм никогда не испытывает в этой кислоте недостатка, поскольку сам ее синтезирует. В связи с этим специалист рекомендует употреблять уксус только в небольших количествах в качестве приправы.
"Например, уксус противопоказан при язвенной болезни, так как может привести к тяжелым последствиям вплоть до желудочных кровотечений. Вообще при нарушенной функции желудочно-кишечного тракта, поражении печени и почек следует избегать блюд с уксусом", — сказала Павлова.
Медики отметила, что не существует абсолютно безопасных ежедневных норм по употреблению уксуса, и посоветовала использовать не больше чайной ложки в салатах несколько раз в неделю.
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Напомним, ранее врач-диетолог Инна Заикина рассказала, что несмотря на полезные свойства чеснока, этот продукт считается агрессивным и не всем можно употреблять его в еду.
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