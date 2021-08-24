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Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксус

24 августа 2021, 05:03
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В связи с этим специалист-эндокринолог рекомендует употреблять уксус только и исключительно в небольших количествах в качестве обычной приправы.

Уксус
Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксусу / ua.depositphotos.com

Несмотря на частые советы по употреблению уксуса при многих заболеваниях, такая приправа к еде может нанести серьезный вред здоровью. Об этом сообщила на своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Медик отметила, что уксус является важным участником множества процессов, однако организм никогда не испытывает в этой кислоте недостатка, поскольку сам ее синтезирует. В связи с этим специалист рекомендует употреблять уксус только в небольших количествах в качестве приправы.

"Например, уксус противопоказан при язвенной болезни, так как может привести к тяжелым последствиям вплоть до желудочных кровотечений. Вообще при нарушенной функции желудочно-кишечного тракта, поражении печени и почек следует избегать блюд с уксусом", — сказала Павлова.

Медики отметила, что не существует абсолютно безопасных ежедневных норм по употреблению уксуса, и посоветовала использовать не больше чайной ложки в салатах несколько раз в неделю.

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Напомним, ранее врач-диетолог Инна Заикина рассказала, что несмотря на полезные свойства чеснока, этот продукт считается агрессивным и не всем можно употреблять его в еду.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.

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здоровье организм
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