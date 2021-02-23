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Диетолог назвала неожиданные полезные свойства яблочного уксуса

23 февраля 2021, 01:06

Уксус является кислотой, поэтому применять его как внутрь, так и наружно стоит только в разбавленном виде.

Кому нельзя яблочный уксус / klubfedotova

Диетолог Рэйчел Линк рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса.

По ее словам, помимо антибактериального эффекта, уксус обладает множеством других преимуществ для здоровья.

Так, с его помощью можно избавиться от нежелательных бородавок: для этого необходимо смочить в уксусе ватный диск и приложить его к новообразованию на ночь.

Несколько капель яблочного уксуса в сочетании с чайной ложкой сахара избавят от икоты, отметила специалист.

"Предполагается, что кислый вкус яблочного уксуса, смешанный с грубой текстурой сахара, способен помочь облегчить икоту, запустив определенный набор нервов, ответственных за характерные сокращения", — объяснила она, пишет Express.

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При наличии перхоти Линк рекомендовала втирать средство в кожу головы.

Вред яблочного уксуса

Уксус является кислотой, поэтому применять его как внутрь, так и наружно стоит только в разбавленном виде.

Как говорят медики, особенно высокая концентрация заводского уксуса (до 9%), домашний не так агрессивно воздействует на слизистые и разводить его требуется меньше.

Полностью исключить уксус нужно при:

  • язвенной болезни,
  • гастрите,
  • колите желудка и кишечника,
  • гепатите,
  • нефрите,
  • циррозе печени.

Кроме того, яблочный уксус запрещено давать детям до трех лет.

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