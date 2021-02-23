Диетолог назвала неожиданные полезные свойства яблочного уксуса

Уксус является кислотой, поэтому применять его как внутрь, так и наружно стоит только в разбавленном виде.
Диетолог Рэйчел Линк рассказала о неожиданных полезных свойствах яблочного уксуса.
По ее словам, помимо антибактериального эффекта, уксус обладает множеством других преимуществ для здоровья.
Так, с его помощью можно избавиться от нежелательных бородавок: для этого необходимо смочить в уксусе ватный диск и приложить его к новообразованию на ночь.
Несколько капель яблочного уксуса в сочетании с чайной ложкой сахара избавят от икоты, отметила специалист.
"Предполагается, что кислый вкус яблочного уксуса, смешанный с грубой текстурой сахара, способен помочь облегчить икоту, запустив определенный набор нервов, ответственных за характерные сокращения", — объяснила она, пишет Express.
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При наличии перхоти Линк рекомендовала втирать средство в кожу головы.
Вред яблочного уксуса
Уксус является кислотой, поэтому применять его как внутрь, так и наружно стоит только в разбавленном виде.
Как говорят медики, особенно высокая концентрация заводского уксуса (до 9%), домашний не так агрессивно воздействует на слизистые и разводить его требуется меньше.
Полностью исключить уксус нужно при:
- язвенной болезни,
- гастрите,
- колите желудка и кишечника,
- гепатите,
- нефрите,
- циррозе печени.
Кроме того, яблочный уксус запрещено давать детям до трех лет.
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