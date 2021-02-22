Врачи назвали коварную опасность йогурта

Кому нельзя есть йогурт / pixabay

Йогурт — один из самых популярных продуктов. Однако, не все знают, кому всеми любимый продукт необходимо исключить из своего рациона.

Диетолог Моргин Клер говорит, что в составе йогуртов есть полезные бактерии, которые помогают улучшить пищеварение и контролировать вес, но у йогурта есть и противопоказания.

Несмотря на всю пользу для организма, его не стоит ежедневно употреблять людям, у которых слабый желудок, потому что можно спровоцировать различные нарушения - метеоризм и тошноту.

Кроме того, от кисломолочного продукта стоит отказаться тем, кто страдает непереносимостью лактозы.

Также регулярное употребление йогуртов, в составе которых есть усилители вкуса, красители и большое количество сахара, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Нутрициолог Разве Батул добавила, что лучше покупать натуральный йогурт, без каких-либо добавок и самостоятельно обогащать его фруктами, сухофруктами, орехами и ягодами. Но также есть противопоказания.

Натуральный йогурт противопоказан:

при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока;

язвах желудка и двенадцатиперстной кишки;

метеоризме;

диарее;

различных заболеваниях почек - может вызвать почечную недостаточность.

По словам медиков, йогурт также противопоказан детям до одного года, так как он раздражает детский желудок.

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Диетолог Клер также добавила, что все полезные свойства йогуртов ранним утром будут поглощены желудочным соком. Стоит отказаться от йогуртов по утрам и употреблять его после завтрака.

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