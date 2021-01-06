Медики назвали самый полезный завтрак

Назван самый полезный завтрак / pixabay

Диетологи назвали продукты, которые стоит кушать на завтрак. Врачи утверждают, что свой день нужно начинать с тарелки овсянки.

"Овсянка из цельного зерна — один из самых полезных продуктов на завтрак: ее отличает высокое содержание клетчатки и белка. Овес обладает многими полезными для здоровья свойствами, включая потерю веса, снижение риска сердечных заболеваний", — отмечают специалисты.

Овсянка помогает снизить уровень холестерина. Исследования показали: овсянка содержит большое количество бета-глюкана. Данный тип растворимых волокон эффективен для снижения уровня ЛПНП (плохого), а также общего уровня холестерина.

Медики отмечают, что правильной может считаться только цельнозерновая крупа либо хлопья грубого помола, сваренные на воде или молоке. Все быстрорастворимые аналоги овсянки, как правило, содержат большое количество сахара, добавок и усилителей вкуса, вредных для организма.

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Также овсянка позволяет терять вес. Высокое содержание клетчатки в крупе способствует длительному чувству насыщения. Бета-глюкан способствует высвобождению пептида гормона сытости YY (PYY), тем самым снижая общее потребление калорий, предотвращая ожирение, помогая худеть, пишет MedikForum.

Также врачи назвали продукты, полезные для завтрака:

Йогурт,

Творог,

Свежие фрукты,

Семена,

Орехи,

Смузи,

Куриные яйца,

Сыр.

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