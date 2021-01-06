УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Медики назвали самый полезный завтрак

6 января 2021, 20:09

Врачи назвали продукты, полезные для завтрака.

Назван самый полезный завтрак / pixabay

Диетологи назвали продукты, которые стоит кушать на завтрак. Врачи утверждают, что свой день нужно начинать с тарелки овсянки.

"Овсянка из цельного зерна — один из самых полезных продуктов на завтрак: ее отличает высокое содержание клетчатки и белка. Овес обладает многими полезными для здоровья свойствами, включая потерю веса, снижение риска сердечных заболеваний", — отмечают специалисты.

Овсянка помогает снизить уровень холестерина. Исследования показали: овсянка содержит большое количество бета-глюкана. Данный тип растворимых волокон эффективен для снижения уровня ЛПНП (плохого), а также общего уровня холестерина.

Медики отмечают, что правильной может считаться только цельнозерновая крупа либо хлопья грубого помола, сваренные на воде или молоке. Все быстрорастворимые аналоги овсянки, как правило, содержат большое количество сахара, добавок и усилителей вкуса, вредных для организма.

Читайте такжеВрачи назвали самые опасные продукты для ужина

Также овсянка позволяет терять вес. Высокое содержание клетчатки в крупе способствует длительному чувству насыщения. Бета-глюкан способствует высвобождению пептида гормона сытости YY (PYY), тем самым снижая общее потребление калорий, предотвращая ожирение, помогая худеть, пишет MedikForum.

Также врачи назвали продукты, полезные для завтрака:

  • Йогурт,
  • Творог,
  • Свежие фрукты,
  • Семена,
  • Орехи,
  • Смузи,
  • Куриные яйца,
  • Сыр.

Читайте такжеМедик назвал завтрак-"провокатор" диабета

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Сейчас вы просматриваете новость «Медики назвали самый полезный завтрак». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Приятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексомПриятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексом Календарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение Диетолог назвала лучшие витамины против старенияДиетолог назвала лучшие витамины против старения Как делать профилактику болезней сердца - ответ ученыхКак делать профилактику болезней сердца - ответ ученых Названа особенность дыхания, которая указывает на рак кишечника и метастазыНазвана особенность дыхания, которая указывает на рак кишечника и метастазы
Следующий материал

Последние новости

20:12
Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение
20:09
Медики назвали самый полезный завтрак
19:37
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
19:32
Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол Видео
19:27
"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон Видео
Реклама
19:07
Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины Видео
18:55
Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47 Видео
18:52
Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина Видео
18:16
Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление Видео
18:10
Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна Видео
18:06
Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки Видео
17:55
S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности долгожданной игры про Зону и сталкеров
17:41
Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина Видео
17:39
Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити
17:20
Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп Видео
17:10
Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки Видео
17:06
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности Видео
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
Реклама
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
Реклама
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
12:00
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять