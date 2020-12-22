Почему утром нельзя есть творог: врачи дали ответ

Почему утро нельзя есть творог / pixabay

Врачи заявили, что творог на завтра кушать вредно. По мнению специалистов, при преувеличенном и неконтролируемом употреблении творога, организм перенасыщается белком, что может стать причиной развития почечной недостаточности или других заболеваний данной системы органов.

Медики также предупреждают, если не контролировать количество употребляемого в пищу жирного творога, то существует риск резкого скачка уровня холестерина в крови.

Диетологи рекомендуют употреблять творог во второй половине дня, так как это белковая пища. Во-первых, сами по себе белки для своего усвоения требуют намного больше затрат энергии, чем те же жиры и углеводы. К вечеру скорость обмена веществ в организме падает, то есть наши энергозатраты несколько уменьшаются. Поэтому прием белка в вечернее время способен поддерживать скорость обмена веществ на более высоком уровне, пишет hochu.ua.

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Однако наибольшую опасность для организма человека все же представляет несвежий или испорченный продукт. В таком товаре развиваются и размножаются различные бактерии и микроорганизмы, способные нанести огромный вред организму человека. Такой творог нельзя есть.

Во избежание подобных неприятностей тщательно проверяйте срок годности и целостность упаковки при покупке, а также соблюдайте все необходимые нормы хранения в домашних условиях.

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