Почему утром нельзя есть творог: врачи дали ответ

Медики рассказали, чем опасен творог.
Врачи заявили, что творог на завтра кушать вредно. По мнению специалистов, при преувеличенном и неконтролируемом употреблении творога, организм перенасыщается белком, что может стать причиной развития почечной недостаточности или других заболеваний данной системы органов.
Медики также предупреждают, если не контролировать количество употребляемого в пищу жирного творога, то существует риск резкого скачка уровня холестерина в крови.
Диетологи рекомендуют употреблять творог во второй половине дня, так как это белковая пища. Во-первых, сами по себе белки для своего усвоения требуют намного больше затрат энергии, чем те же жиры и углеводы. К вечеру скорость обмена веществ в организме падает, то есть наши энергозатраты несколько уменьшаются. Поэтому прием белка в вечернее время способен поддерживать скорость обмена веществ на более высоком уровне, пишет hochu.ua.
Читайте такжеЖирный домашний творог вреден: кому отказаться от продукта
Однако наибольшую опасность для организма человека все же представляет несвежий или испорченный продукт. В таком товаре развиваются и размножаются различные бактерии и микроорганизмы, способные нанести огромный вред организму человека. Такой творог нельзя есть.
Во избежание подобных неприятностей тщательно проверяйте срок годности и целостность упаковки при покупке, а также соблюдайте все необходимые нормы хранения в домашних условиях.
Читайте такжеВрачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку
Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:
- Доктор Комаровский раскрыл уникальные свойства овсянки.
- Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи, перед сном категорически не стоит читать новости.
- Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.