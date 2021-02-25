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Врач назвала продукты, которые вызывают прыщи на лице

25 февраля 2021, 00:38

Медик рассказала, от какой еды происходят высыпания на лице, и что кушать категорически не стоит.

Названы продукты которые вызывают прыщи на лице

Врач-дерматолог Ольга Лисицина рассказала о продуктах, которые могут спровоцировать появление высыпаний и прыщей на лице.

Самый вредный по версии специалиста продукт изменяет состав кожного сала — это сахар. Он приводит к потере антибактериальных, антимикотических и других защитный свойств. Кожа становится легкоуязвимой, тусклой, сухой и обезвоженной.

"Шоколад, булочки, пирожные, торты, печенье и прочие сладости — все это содержит огромное количество сахара. Многие пытаются обмануть свой организм, употребляя вместо сахара огромное количество сладких фруктов. Но ситуацию вы не улучшите: в бананах, винограде, манго, финиках содержится очень много фруктозы, и наш организм просто не готов переваривать ее в таких объемах. Реакция в виде высыпаний на лице последует незамедлительно", — говорит медик.

Врач утверждает, что кофе вызывает спазм сосудов, вследствие чего кожа "недополучает колоссальное количество кислорода".

Кроме того, напиток активизирует повышенную выработку кортизола (гормона стресса), ослабляющего иммунитет.

"Еще кофе ухудшает всасываемость полезных минералов и витаминов, а также замедляет синтез коллагена — а это, как минимум, нарушение процесса регенерации кожи. И не важно, какой кофе вы пьете — крепкий или разведенный, — эффект будет один и тот же", — говорит медик Ольга Лисицина, пишут РИА Новости.

По мнению медика, молоко ни в коем случае нельзя смешивать с кофе и сахаром.

"Это смачная оплеуха поджелудочной. После такого "удара" она будет очень долго приходить в себя. И, поверьте, это совершенно точно скажется на состоянии кожи", — предупреждает эксперт.

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Из-за того, что соль задерживает воду в организме, утром можно проснуться с неприятной отечностью.

"Маринады, соленые огурцы и помидоры, сосиски, пельмени, кетчуп — все это содержит максимально допустимое количество соли. Фастфуд, чипсы, сухарики — тут даже говорить нечего. Глутамат натрия, траснжиры, красители, консерванты, пищевые добавки — в комплексе это вызовет изменения состава кожного сала, что максимально негативно скажется на состоянии кожи", — объясняет врач.

Медик также добавила, что алкоголь причина номер один, которая выводит из организма максимальное количество жидкости. Кожа становится сухой, появляются преждевременные морщины.

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"Вторая причина, выводя жидкость из организма, алкоголь задерживает ее в периферических сосудах. Это чревато расширением капилляров на коже лица, особенно в области щек. Плюс жидкость может задерживаться в области нижней трети лица: есть вероятность деформации этой части и преждевременного гравитационного птоза".

Ольга Лисицина отмечает, что из-за алкоголя резко снижается иммунитет кожи, что чревато высыпаниями на лице.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье дерматолог прыщи
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