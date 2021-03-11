Врач рассказала, зачем пить воду с лимоном

Кому нельзя пить воду с лимоном / pixabay

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, почему людям с пониженной кислотностью желудочного сока необходимо пить воду с лимоном.

Как пишет медик в Instagram, стакан теплой воды с одной чайной ложкой лимонного сока, обязательно за 20-30 минут до еды, стимулирует обкладочные клетки желудка для выработки соляной кислоты, необходимой для качественного переваривания пищи и выработки пищеварительных ферментов.

В воде с лимоном содержатся витамины групп В, А, С, Р, кальций, железо, фосфор, магний, цинк. В особо больших количествах в воде с лимон содержится калий, который необходим для нормальной работы мозга и нервной системы.

Специалист отмечает, что употреблять холодную или ледяную воду не рекомендуется.

Также воду с лимоном нельзя пить людям:

с гастритом,

гастродуоденитом,

язвенной болезнью в стадии обострения.

Кроме того, кислые напитки могут испортить эмаль зубов, поэтому их лучше всего пить через трубочку, советует Екатерина Янг.

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"Лимон — самый простой, бюджетный и распространенный вариант. Заменить его можно соком лайма или грейпфрутом. Подойдут яблочный, малиновый или гранатовый уксус (одна-две чайных ложки на стакан воды). Также можно использовать сок кислых ягод: облепихи, белой или красной смородины, клюквы, брусники", — отмечает эндокринолог.

Медик отметила, что регулярное употребление воды с лимонным соком способствует очищению артерий и сосудов. Это снижает риск возникновения и развития болезней сердца.

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