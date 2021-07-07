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Врачи назвали опасную привычку, которая приводит к серьезному заболеванию

7 июля 2021, 23:55
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У людей, которые спят 9 часов и больше, повышается риск развития опасных заболеваний.

К чему приводит поздний сон на выходных / pixabay

Здоровому человеку для полноценного отдыха необходим восьмичасовой сон, всем известно, что спать меньше очень вредно, так как организм, постоянно недосыпая, не успевает восстанавливаться, что приводит к различным заболеваниям.

Но, как говорят медики, спать больше восьми часов тоже вредно, и вот по каким причинам.

Четкий режим позволяет нашему организму слаженно функционировать, но если вы в будние дни просыпаетесь раньше и не спите положенные восемь часов, а в выходные спите до полудня, то биологические часы сбиваются.

В медицине существует даже специальный термин "социальный джетлаг" - это сбой биологических часов человека с окружающим ритмом жизни, кроме того, привычка долго спать в выходные свидетельствует о проблемах со здоровьем.

У людей, которые спят 9 часов и больше, а особенно игнорируют режим и в выходные позволяют себе отоспаться, повышается риск развития таких заболеваний как:

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  • сахарный диабет,
  • ожирение,
  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • головные боли,
  • хроническая усталость.

Каждый раз, когда человек меняет режим сна, организму приходится перестраиваться, от этого страдают многие жизненно важные органы и системы.

Давно известно, что многие важные вещества и гормоны в организме вырабатываются в определенное время, так например, серотонин - гормон счастья - вырабатывается в период с 23.00 до 1.00, поэтому очень важно не только спать положенное количество часов, но и вовремя ложиться.

Чтобы ваш биологический цикл не сбился, следуйте четкому режиму сна и бодрствования:

  • ложитесь спать не позднее 23.00,
  • спите положенные 8 часов и в будние дни, и в выходные.

"Это очень ошибочное мнение, что недостаток сна в будние дни можно восполнить долгим сном в выходные, доспать не получится, а вот заработать проблемы со здоровьем вполне реально", - отмечают специалисты.

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Если вы просыпаетесь утром разбитым и уставшим, то чаще ссылаетесь на то, что плохо спали или не выспались, но причина совсем в другом. Организм таким образом сигнализирует вам о проблемах и сбоях, поэтому срочно пересмотрите свой режим и постарайтесь сдвинуть его так, чтобы и в будние дни, и в выходные спать положенное количество часов.

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здоровье
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