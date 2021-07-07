Врачи назвали опасную привычку, которая приводит к серьезному заболеванию

К чему приводит поздний сон на выходных / pixabay

Здоровому человеку для полноценного отдыха необходим восьмичасовой сон, всем известно, что спать меньше очень вредно, так как организм, постоянно недосыпая, не успевает восстанавливаться, что приводит к различным заболеваниям.

Но, как говорят медики, спать больше восьми часов тоже вредно, и вот по каким причинам.

Четкий режим позволяет нашему организму слаженно функционировать, но если вы в будние дни просыпаетесь раньше и не спите положенные восемь часов, а в выходные спите до полудня, то биологические часы сбиваются.

В медицине существует даже специальный термин "социальный джетлаг" - это сбой биологических часов человека с окружающим ритмом жизни, кроме того, привычка долго спать в выходные свидетельствует о проблемах со здоровьем.

У людей, которые спят 9 часов и больше, а особенно игнорируют режим и в выходные позволяют себе отоспаться, повышается риск развития таких заболеваний как:

Реклама

сахарный диабет,

ожирение,

сердечно-сосудистые заболевания,

головные боли,

хроническая усталость.

Каждый раз, когда человек меняет режим сна, организму приходится перестраиваться, от этого страдают многие жизненно важные органы и системы.

Давно известно, что многие важные вещества и гормоны в организме вырабатываются в определенное время, так например, серотонин - гормон счастья - вырабатывается в период с 23.00 до 1.00, поэтому очень важно не только спать положенное количество часов, но и вовремя ложиться.

Чтобы ваш биологический цикл не сбился, следуйте четкому режиму сна и бодрствования:

ложитесь спать не позднее 23.00,

спите положенные 8 часов и в будние дни, и в выходные.

"Это очень ошибочное мнение, что недостаток сна в будние дни можно восполнить долгим сном в выходные, доспать не получится, а вот заработать проблемы со здоровьем вполне реально", - отмечают специалисты.

Читайте такжеО каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача

Если вы просыпаетесь утром разбитым и уставшим, то чаще ссылаетесь на то, что плохо спали или не выспались, но причина совсем в другом. Организм таким образом сигнализирует вам о проблемах и сбоях, поэтому срочно пересмотрите свой режим и постарайтесь сдвинуть его так, чтобы и в будние дни, и в выходные спать положенное количество часов.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.