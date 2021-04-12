Диетолог назвала самый полезный завтрак для организма

Какой завтрак самый полезный / pixabay

Диетолог Елена Кален рассказала, что употребление бутербродов с колбасой или сладостей на завтрак приводит к резкому скачку сахара в крови, проблемам с желудком, а впоследствии и к лишним килограммам.

По ее словам, для сохранения стройности и нормализации работы желудочно-кишечного тракта необходимо включать в первый прием пищи медленные углеводы, белки и клетчатку. Надолго забыть о голоде поможет авокадо с яйцом.

"Авокадо богат мононенасыщенными жирами, которые ускоряют метаболизм. Яйца — источник белка, который легко усваивается организмом", — сообщила в своем Instagram диетолог.

Заменить вредную выпечку могут банановые оладьи. По словам медика, во фрукте содержится яблочная кислота и ферменты, способствующие усвоению углеводов.

Кроме того, банан богат клетчаткой и пектином, нормализующими работу желудка и кишечника.

"В результате организм быстрее избавляется от токсинов и шлаков, а лишние килограммы уходят", — отметила Кален.

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Также специалист рекомендует запекать яичницу с грибами и зеленью.

"Грибы — это большое количество витаминов и минералов, например, цинк и фосфор. Их регулярное употребление снижает тягу к сладкому. В сочетании с яйцами и зеленью грибы позволяют долго не испытывать голод", — заявила диетолог.

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