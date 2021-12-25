На скорую руку и очень полезно: диетолог поделилась самым здоровым способом приготовления овсянки

Диетолог рассказала, как приготовить полезную овсянку / ua.depositphotos.com

Овсяная каша содержит много клетчатки и является полезным блюдом для приема пищи в любое время дня.

Овес можно готовить разными способами – запекать в духовке, замачивать на ночь, варить в мультиварке. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Об этом рассказала диетолог Сара Гарон, которая дает советы лишь на фактах доказательной медицины, пишет ТСН.

Она отметила, что ее любимый способ приготовления – в микроволновке.

"И хотя микроволновую печь не любят за то, что в ней уничтожаются питательные вещества из некоторых продуктов, а другие там покрываются корочкой и становятся сухими, это не влияет на овес", – сказала Сара.

Реклама

Приготовить кашу в микроволновой печи – это простой и одновременно очень быстрый способ. Перед приготовлением овес лучше замочить в воде.

Для блюда понадобятся:

вода,

овес,

арахисовое масло,

банан (вместо него можно взять яблоко или грушу),

мед,

корица.

Способ приготовления:

На полстакана овсянки добавляем стакан воды. К ним кладем натуральное арахисовое масло без сахара.

Банан, яблоко или грушу нарежьте кусочками. После этого ко всему добавьте чайную ложку меда, а также корицу по вкусу.

Ранее Главред рассказывал о шести доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкусной.

Также сообщалось, что овсяная каша расположилась на третьем месте по полезности в рейтинге ученых из Гарвардской медицинской школы. Овсяная каша способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Также в исследовании гарвардских ученых речь идет о снижении риска гипертонии при употреблении такой каши дважды в день.

Вас также может заинтересовать: