На скорую руку и очень полезно: диетолог поделилась самым здоровым способом приготовления овсянки

Это полезное блюдо подойдет как для завтрака, так и для ужина.
Овсяная каша содержит много клетчатки и является полезным блюдом для приема пищи в любое время дня.
Овес можно готовить разными способами – запекать в духовке, замачивать на ночь, варить в мультиварке. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Об этом рассказала диетолог Сара Гарон, которая дает советы лишь на фактах доказательной медицины, пишет ТСН.
Она отметила, что ее любимый способ приготовления – в микроволновке.
"И хотя микроволновую печь не любят за то, что в ней уничтожаются питательные вещества из некоторых продуктов, а другие там покрываются корочкой и становятся сухими, это не влияет на овес", – сказала Сара.
Приготовить кашу в микроволновой печи – это простой и одновременно очень быстрый способ. Перед приготовлением овес лучше замочить в воде.
Для блюда понадобятся:
- вода,
- овес,
- арахисовое масло,
- банан (вместо него можно взять яблоко или грушу),
- мед,
- корица.
Способ приготовления:
На полстакана овсянки добавляем стакан воды. К ним кладем натуральное арахисовое масло без сахара.
Банан, яблоко или грушу нарежьте кусочками. После этого ко всему добавьте чайную ложку меда, а также корицу по вкусу.
Ранее Главред рассказывал о шести доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкусной.
Также сообщалось, что овсяная каша расположилась на третьем месте по полезности в рейтинге ученых из Гарвардской медицинской школы. Овсяная каша способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Также в исследовании гарвардских ученых речь идет о снижении риска гипертонии при употреблении такой каши дважды в день.
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