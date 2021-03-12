Врач рассказала о невероятной пользе фиников для организма

Повышенное содержание моносахаридов в финиках, является незаменимым источником энергии человека.
Доктор медицинских наук и диетолог Синтия Сасc рассказала, что употребление фиников способствует улучшению пищеварения, работы сердечно-сосудистой системы и мозга.
Как говорит медик, в продукте много витаминов, минералов, кальция, железа, магния, калия, цинка, и природных антиоксидантов, которые обладают противовоспалительными свойствами и содержат антимикробные соединения, участвующие в борьбе с инфекционными заболеваниями.
"Три финика — это около 18 процентов от дневной нормы клетчатки, которая важна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта", — сказала диетолог Синтия Сасc, пишет Health.
По ее словам, финики снижают риск развития болезней сердца, регулируют уровень холестерина, сахара в крови, а также могут помочь людям с болезнью Альцгеймера — прежде всего, из-за способности полифенолов бороться с воспалением и окислительным стрессом в головном мозге.
Говоря о вреде фиников, медик отмечает, что он практически отсутствует (при условии умеренного употребления).
Сухофрукт противопоказан лишь при наличии некоторых проблем со здоровьем.
К ним относятся:
- сахарный диабет;
- избыточная масса тела;
- склонность к развитию кариеса;
- острые заболевания ЖКТ.
Чрезмерное потребление финиковых плодов способно спровоцировать нарушение работы селезенки и печени, вызвать головную боль, тошноту и повышение давления. Умеренное же использование в пищу способно принести только пользу, причем не малую.
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